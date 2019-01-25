شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء وعدن) مساء اليوم الجمعة الموافق: « 25يناير ٢٠١9م» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الشراء بـ«عدن» : - الدولار الأمريكي: 550 ريال

- الريال السعودي: 146 ريال أسعار البيع بـ«عدن»: - الدولار الأمريكي = 570 ريال

- الريال السعودي= 155 ريال

أسعار الشراء بـ«صنعاء» : - الدولار الأمريكي: 546 ريال

- الريال السعودي: 146 ريال أسعار البيع بـ«صنعاء»: - الدولار الأمريكي = 560 ريال

- الريال السعودي= 150 ريال

كانت هذه تفاصيل خبر أخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء وعدن) مساء اليوم الجمعة الموافق: « 25يناير ٢٠١9م» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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