شكرا لقرائتكم خبر عن خبر مفاجئ.. اعتقال مسئول أمني يمني رفيع على خلفية هذه الجريمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتجزت إدارة أمن محافظة تعز، وسط اليمن، مدير شرطة المظفر العقيد عبدالله الوهباني، على خلفية مقتل طفلة بنيران مسلحين مجهولين في المحافظة.

وكان قال مصدر أمني، إن عصابة مسلحة هاجمت محطة تجارية لبيع المياه في حارة المناخ بمنطقة المرور غربي مدينة تعز.

وذكر المصدر أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل الطفلة نوران مجيب علي (6 سنوات) دون أن تتمكن الشرطة من معرفة المهاجمين أو ضبطهم.

وبحسب المصدر فإن شرطة المحافظة احتجزت مدير شرطة أمن المظفر العقيد عبدالله الوهباني على خلفية الحادثة، واتهمته بالتساهل وعدم ضبط الجناة كون الجريمة وقعت في إطار إداراته.

وفي السياق انتقد رئيس فرع الحزب الناصري بتعز عادل العقيبي احتجاز الوهباني.

وتساءل العقيبي، في منشور على صفحته في الفيسبوك، قائلاً: "هل يعقل أن تقوم إدارة أمن تعز بتوقيف مدير أمن مديرية المظفر العقيد عبدالله سعيد الوهباني بدلاً من قتلة الطفلة نوران".

وأضاف متسائلاً: "هل توقيفه ذلك هو المكافأة التي يستحقها لتعقبه الجناة؟".