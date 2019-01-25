في عملية نوعية.. قتلى وجرحى حوثيون شرقي محافظة إب

سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي، اليوم الخميس، في عملية نوعية للقوات الخاصة في مديرية الشعر شرق محافظة إب (وسط اليمن).
وقال مصادر عسكرية خاصة لـ"يمن شباب نت " إن وحدة من القوات الخاصة بمحور إب العسكري، نفذت عملية نوعية واستهدفت طقم للحوثيين في قرية (رحة) القريبة من الرضائي مركز مديرية الشعر المحاذية لمدرية قعطبة بمحافظة الضالع.
وأكدت المصادر، أن الهجوم، أسفر عن مقتل وإصابة جميع من كانوا على متن الطقم المستهدف.
وترابط قوات الجيش والأمن في محور إب العسكري في جبهات الضالع المتاخمة لمحافظة إب، حيث تجري الاستعدادات لشن عملية عسكرية واسعة لتحرير المحافظة.
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