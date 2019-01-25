سفارتنا تشارك في البازار العربي لزوجات السفراء العرب في ماليزيا

الخليج 365 – كوالالمبور

شاركت السفارة اليمنية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، في فعاليات البازار العربي الخيري الذي تنظمه زوجات السفراء العرب في ماليزيا، والذي يعود ريعه لصالح المحتاجين من الأسر الفقيرة والنساء والأطفال واليتامى من الجاليات العربية في ماليزيا.

وقد دشنت فعاليات البازار العربي الخيري السيناتور في البرلمان الماليزي داتو فريحة بنت حاج محمد نور الدين وبحضور السفراء العرب وعدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى ماليزيا بالاضافة إلى عدد من رجال المال والأعمال وجموع غفيرة من أبناء الجاليات العربية والأشقاء الماليزيين.

وتضمن البازار الذي أقيم من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً مشاركة 14 سفارة عربية، وتم خلاله عرض العديد من المنتجات والمأكولات العربية، كما قدمت فيه العديد من الفقرات تضمنت الرقصات والعروض الفلوكلورية التي عكست الثقافة العربية وتنوعها في مختلف الاقطار، كما تم توزيع العديد من الهدايا للحضور.

وعلى هامش البازار العربي الخيري أكد السفير اليمني لدى ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد في تصريح خاص على أهمية اقامة مثل هذة الفعاليات العربية المشتركة، التي تبرز التضامن العربي وتعزز العمل العربي المشترك، وكذا لما لها من فائدة كبيرة في توثيق العلاقات الثنائية بين الدول العربية ومملكة ماليزيا.

هذا وقد شاركت السفارة اليمنية بركن خاص تم فيه عرض العديد من المنتوجات والمأكولات والتحف التي عكست تاريخ وحضارة الشعب اليمني، كما نظم الجناح اليمني عرضا للأزياء اليمانية إضافة إلى عروض فنية ثقافية يمنية أصيلة، وقد شارك أطفال اليمن بلوحة فنية حملت رسائل المحبة والسلام والأمان.

