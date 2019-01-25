استشهاد 5 جنود بانفجار لغم زرعته المليشيا في حوارن بالبيضاء

الخليج 365-البيضاء أفادت مصادر محلية إن خمسة جنود استشهدوا اليوم الجمعة واصابة اخرين من افراد اللواء 117 بانفجار لغم زرعته المليشيا الحوثية في منطقة حوارن بمحافظة البيضاء. وذكرت المصادر الجنود استشهدوا اثناء محاولة الجنود اسعاف جرحى مدنيين انفجر بهم لغم اخر في نفس المنطقة. وأوضحت المصادر قد انفجر لغم ذاتي التحكم اثناء مرور سيارة تقل الشخصية الاجتماعية صالح البقشي وعائلته ما تسبب في اصابته بجراح خطيرة ووفاة الطفل عمار عبدالقادر عبدالحميد. وفي سياق منفصل يواصل مركز الملك سلمان توزيع المساعدات الغذائية في المناطق المحررة. ووزع المركز 750 سلة غذائية تزن 55 طنًا للنازحين من الحديدة بمحافظة عدن. ويستفيد منها 4,500 فرد، ضمن مشروع توزيع 15 الف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة. ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.

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