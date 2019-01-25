انطلاق عملية ترميم طريق الوديعة العبر ومشاريع اخرى بتكلفة 500 مليون

الخليج 365-مأرب

انطلقت اعمال صيانة وترميم خط منفذ الوديعة العبر مفرق بن عيفان بدول يزيد عن 200 كليو متر بتمويل من السطة المحلية في الواطي والصحراء.

وقال مدير عام مديرية العبر سالم الصيعري ان فريقين للصيانة يعملان بالطريق الاول في خط الوديعة الى مفرق العبر والفريق الثاني في خط العبر إلى مفرق بن عيفان .

وفي حفل التدشين الذي حضره مدير أمن المديرية العقيد يحيى دعبوش وأركان حرب اللواء 23 ميكا في منطقة العبر العقيد الركن جميل سنهوب وعدد من اعضاء المجلس المحلي والمواطنين أِشار الصيعري الى ان أعمال الصيانة والترميم الجارية ستشمل أيضا إزالة الاتربة الرملية المنتشرة في خط العبر- الوديعة وخط مفرق العبر- بن عيفان .

وأوضح انه سيتم في القريب العاجل تنفيذ مشروع لصيانة وتوسعة خطوط الطرق الاسفلتية بمديرية العبر الممتدة من الوديعة الى العبر ومن مفرق العبر الى منطقة غويربان باتجاه مارب وكذا من العبر الى الخشعة بإتجاه بن عيفان في حضرموت حيث قامت السلطة المحلية بالمديرية بإعداد دراسات فنية عبر مهندسين من مكتب وزارة الاشغال العامة والطرق بحضرموت الوادي والصحراء على ضوء نزولات ميدانية قامت بها فرق فنية من المملكة للتعرف عن كثب وتقييم أوضاع الطرق بالمديرية.

في سياق متصل افتتح مدير عام مديرية العبر سالم الصيعري أمس مشروع مياه العبر الاستراتيجي البالغ تكلفته أكثر من 500 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة محور حضرموت .

ويستفيد من المشروع أكثر من 10 آلاف نسمة وشمل حفر بئرين ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية ، إضافة الى 400 لوح طاقة شمسية موزعة على موقعين الاول داخل المدينة بالقرب من خزانات المياه وفيه 174 لوح والثاني بجانب الآبار وفيه 226 لوح ، ومد شبكة داخلية وتوصيل انابيب المياه حجم 3 انش بطول 25 كيلومتر من الآبار الواقعة شمال شرقي مدينة العبر ، إضافة الى بناء خمسة خزانات للمياه ، وبناء أسوار حماية على ألواح الطاقة وبناء غرف لمضخات الدفع لضخ المياه للمستفيدين والكلوره .