أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

كأس اسيا كوريا الجنوبية - x

15:00 - قطر الامارات - x

18:00 - استراليا الدوري الإيطالي كأس ملك أسبانيا ريال مدريد 2 x

تلعب لان 1 جيرونا الدوري المصري المصري - x

17:00 - المقاولون العرب كأس كاراباو تشيلسي 2 x

انتهت 1 توتنهام كأس الاتحاد الانجليزي ارسنال - x

21:55 - مانشستر يونايتيد الدوري الفرنسي مارسيليا - x

21:45 - ليل

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