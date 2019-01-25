السفير خميس يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بطوكيو

التقى سفير اليمن في طوكيو سمير محمد خميس اليوم رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الياباني واكاميا كينجي.

واستعرض السفير اطر اتفاق مشاورات ستوكهولم.. مؤكداً أن الحكومة الشرعية جادة في تنفيذ الاتفاق الذي قبلت به كخيار لتحقيق السلام، مشيراً إلى تعنت المليشيات ومراوغتها والتفافها على الاتفاق وخرقها وقف اطلاق النار فور انتهاء مشاورات ستوكهولم الامر الذي كان نتيجته مقتل وجرح المئات.

ودعا اليابان للقيام بدورها مع المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين للالتزام بتنفيذ الاتفاق وفقا للمرجعيات الاساسية.

من جانبه أعرب المسئول الياباني عن تطلع بلاده لانتهاء الحرب واعادة الحياة إلى طبيعتها في اليمن والعمل على احلال السلام فيه.

كما أكد استمرار بلاده في تقديم المعونات الانسانية لليمن والتحرك عبر المنصات الرسمية مع المجتمع الدولي للتأكيد على تنفيذ الاتفاق.

ومن جانب آخر، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة ان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يطلب مساعدة الرئيس فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالأزمة السياسية في البلاد.

اوضاف بيسكوف للصحفيين في إجابة عن سؤال ما إذا كانت فنزويلا قد طلبت مساعدة روسيا في ضوء الأحداث الأخيرة: "لا".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن تصرفات واشنطن تجاه كاراكاس، تؤجج الأزمة الراهنة في فنزويلا أكثر فأكثر، مشيراً إلى أن تنفيذ السيناريو العسكري سيكون كارثياً.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان الرئيس خوان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.