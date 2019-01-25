وصول 16 حاوية من أصل إلى ميناء ريسوت العُماني للمهرة

وصلت إلى ميناء ريسوت بمدينة صلالة بسلطنة عمان (16) قادمة من جمهورية الصين من أصل (24) ضمن حملة منزل لدعم وإغاثة المتضررين بمديرية المسيلة من الحالة المدارية لبان التي ضربت محافظة المهرة في منتصف أكتوبر 2018م وأحدثت اضراراً وخسائر بالغة خاصة في منازل المواطنين بالمسيلة ، و تسلّمت الحاويات (مؤسسة التوكل العربية للتجارة) المتعهد من قبل السلطة المحلية.

وأوضح ممثل حملة منزل الأستاذ عزان محمد القميري بأن العمل جارٍ على نقل الحاويات إلى المحافظة ، متوقعاً وصول القاطرات إلى موقع المشروع بمديرية المسيلة بعد غدا السبت بمشيئة الله تعالى وأنهم يترقبون وصول الحاويات الثمان الأخرى من الصين بحراً في الأيام القليلة القادمة.

مشيراً إلى أن الحاويات تحتوي على أصناف من أجزاء من المنازل الجاهزة المصنوعة صينياً من الحديد المقوى والمقدمة من #حملة_منزل التي تنفذ بجهود كوكبة من النشطاء والشباب الخيرين في الداخل والخارج وبتبرعات رجال أعمال وأهل الخير .

وأكد القميري بأن الحملة تستهدف بناء (80) منزلاً لعدد (80) أسرة فقدت مأواها في مديرية المسيلة.

الجدير بالذكر أن السلطة المحلية بمحافظة المهرة وبتوجيهات مباشرة من المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت تتكفل بعملية النقل والتركيب وتوفير الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وقواعد وغيرها.

وكان وكيل المحافظة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات قد قام في 27/ديسمبر/2018 م بنزول ميداني إلى مديرية المسيلة للإطلاع الموقع الذي تم تحديده من قبل السلطة المحلية لمشروع المنازل والتأكد من جاهزيته وتأمينه من مخاطر السيول واستكمال كافة الإجراءات الفنية اللازمة بتكليف من محافظ المحافظة .

ومن جانب آخر، دشن وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية م. سالم محمد العبودي اليوم بمعية مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان د. عوض مبارك سعد توزيع خزانات المياه المقدمة من منظمة العون الأنسانية التنموية [ HAD ] بتمويل منظمة اليونيسيف.

وفي التدشين الوكيل العبودي بأن مشروع الخزانات - الذي تنفذه منظمة HAD بأشراف مكتب الصحة - يهدف الى توفير المياه الصحية الصالحة للشرب في المنشآت والمراكز الصحية المستهدفة ، وقد جاء بعد سلسلة من الدورات التدريبية في النظافة الشخصية والعامة والأصحاح البيئي لرفع مستوى الوعي و الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض والأوبئة.

شاكراً منظمة اليونيسيف ومنظمة العون الأنسانية - HAD على ما تقدمانه من تدخلات في القطاع الصحي بالمهرة للمساهمة في تحسين مستوى خدماته في المحافظة.

من جهته أوضح مدير عام مكتب الصحة والسكان د. عوض مبارك بأن المشروع يشمل توزيع 44 خزآن ماء يستهدف 11 مركزا صحيا بتمويل من اليونيسيف ، آملاً أن تستكمل باقي المرافق والمراكز الصحية في المراحل القادمة.

مثمناً الدور الكبير التي تبذله المنظمات الداعمة والسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت الذي يولي القطاع الصحي أهتمام خاص في إطار سعيـه لتحسين مستوى خدماته التي تقدم للمواطنين.

حضر التدشين الدكتور نعمان بن عويض مدير الخدمات الطبية والأستاذ عبدالله بخيت كلشات مدير مكتب الصحة بمديرية الغيضة وعدداً الكوادر الصحية والإدارية بمكتب الصحة بالمحافظة.