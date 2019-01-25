الصيعري يتفقد مستوى الخدمات في مديرية ثمود بصحراء حضرموت

الخليج 365 - سيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الصحراء محمد الصيعري على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والكهرباء بمديرية ثمود.

واستمع الوكيل المساعد أثناء لقائه مدير عام مديرية ثمود صالح المنهالي على سير الدوام اليومي بالإدارة المحلية بالمجمع الحكومي ومشروعي كهرباء ثمود ومستشفى ثمود الريفي.

ونوه الصيعري بما لمسه من جهود واضحة في الترتيب الإداري والنظام المتبع في الإدارة المحلية بالمديرية ومتابعات السلطة لمشروع الكهرباء.

رافقه خلال الزيارة قائد اللواء ٣١٥ اللواء أحمد هادي ومدير الأمن والشرطة بمديرية ثمود النقيب أنيس التميمي ومستشار المحافظ اللواء ناصر المنهالي.

ومن جانب آخر، ناقش الوكيل الكثيري مع الشيخ صالح عبدالله باجرش رئيس مؤسسة البلسم الخيرية و المهندس أحمد حسان رئيس منتدى حضارم اورباء امكانية الاستفادة من منظمات المجتمع المدني في عمل شراكة حقيقة مع السلطة المحلية و مكتب الصحة لإنشاء المركز و كذا الدعم الفني من ناحية الكادر المختص و المعدات الطبية من قبل منتدى حضارم اورباء و الاستفادة من خبرات دكاترة القلب الاختصاصين في دول العالم في معالجة المصابين بأمراض القلب بحضرموت والمحافظات المجاورة.

و أكد الكثيري على استعداد السلطة المحلية بوادي حضرموت في توفير المبنى الخاص بالمركز و توفير الدعم اللازم لعمل المركز مشيرا إلى أهمية البدء العملي في عمل الدراسات من قبل المختصين و كذا البدء بعمل وحده قلب مصغرة في وادي حضرموت حتى يتم تنفيذ المركز الكامل مشيدا باهتمام ودعم مؤسسة البلسم و منتدى حضارم اورباء بالموضوع داعيا في ذات السياق كل الجهات المحلية والدولية إلى دعم المشروع للمساهمة في إنهاء معاناة إعداد كبيره من المصابين بأمراض القلب و كذا بحث أسباب انتشار المرض مضيفا إلى أهمية إشراك جامعة سيئون وكلية الطب في دراسات مشروع المركز للاستفادة من الخبرات الأكاديمية.

بدوره أكد المهندس عبدالرحمن حسان رئيس منتدى حضارم اورباء إلى استعداد المنتدى من خلال التعاون مع عدد من دكاترة القلب الحضارم في المانيا من إعداد دراسة فنية حول مشروع مركز القلب و التواصل مع عدد من شركات الأجهزة الطبية و توفير دراسة اقتصادية لتوفيرها في المركز.

كما وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري مكاتب الأشغال العامه والمحلية وصندوق النظافة بمدينة سيئون بسرعة تنفيذ حملة إزالة مخلفات البناء في نهاية شارعي الرئاسة و الجزائر بمدينة سيئون لضررها البيئي البالغ و تأثيرها على مجرى مياه السيول الاساسي في المدينة.

كما وجه الكثيري في نزوله الميداني لتفقد شوارع المدينة صندوق النظافة و التحسين بوادي حضرموت و الصحراء برفع دراسة فنية من قبل للاستفادة من المساحات الجانبية لشوارع الرئاسة و الجزائر بمدينة سيئون في عمل مساحات خضراء و متنفسات للعوائل و امكانية الاستفادة من المساحات في إقامة ملاعب رياضية للشباب.

و أكد الوكيل الكثيري على مدراء عموم مديرية سيئون و صندوق النظافة و التحسين والأشغال المحلية ضرورة إعطاء الأمر أهمية خاصة و سرعة تنفيذ الخطط لإظهار المدينة بصورة تليق بأهلها .. داعيا في ذات السياق أبناء المدينة إلى التعاون و الحفاظ على نظافة المدينة وعدم رمي مخلفات البناء في الأماكن العامه وتشويه المنظر العام للمدينة.