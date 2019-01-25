مصرع مجاميع حوثية في تعز وأسر قيادي

قُتل وأصيب 16 من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الخميس 24 يناير/كانون الثاني 2019، في مواجهات مع القوات الحكومية، في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.
وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي، إن مجاميع من المليشيا حاولت التسلل باتجاه، مواقع في جبل “صبري” و”العويد”.
وأوضح أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع 5 من عناصرها، وإصابة 11 آخرين.
وأكد العقيد الخليدي، في تصريح نقله الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، أن قوات الجيش تمكنت من أسر قائد مجاميع المليشيا في الهجوم، المدعو محمد عبدالله، والمكنى “أبو العز”، مع عدد من مرافقيه.
ومن جانب آخر، نشر ناشطون يمنيون صورة في مواقع التواصل الإجتماعي لإمراة تعرضت لعمليات تعذيب وحشية في سجون مليشيات الحوثي.
ونشرت إحدى المقربات صورا للمرأة - التي فضلت عدم ذكر اسمها - في موقع التغريدات القصيرة "تويتر" لاجزاء من جسدها تظهر عليه علامات إطفاء اعقاب السجائر.
وقالت الدكتورة منى الخولاني، طبيبة تعمل في احدى المستشفيات على لسان احد صديقات المرأة ،إن مليشيات الحوثي تمارس التعذيب الوحشي على النساء وتقوم بتصويرهن عاريات واجبارهن على الاعتراف بتهم منها الدعارة بغرض ابتزازهن للعمل لصالح الحوثيين داخل مدينة صنعاء.
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