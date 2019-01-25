الضالع: بدء صرف مرتبات شهرين لأفراد اللواء 83 مدفعية في "دمت"

بدأت اللجنة المالية، للواء 83 مدفعية، المرابط في جبهة مريس دمت جبن، شمال الضالع، جنوب اليمن، اليوم الخميس، عملية صرف مرتبات شهرين لضباط وأفراد اللواء.
ووفقا لتوضيح صادر عن توجيه اللواء، حصل مراسلنا على نسخة منه، "فإن عملية الصرف التي أقرتها قيادة اللواء 83 مدفعية تجري من المتارس في الخطوط الأمامية للجبهة، جنوب مديريه دمت.
وبحسب التوضيح، فإن هذه الآلية تهدف لتعزيز صمود ضباط وأفراد اللواء، والتأكيد على صرف جميع مستحقاتهم دون أي خصم.
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