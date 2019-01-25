"الخليج 365" يرصد نشاط محافظ حضرموت خلال أسبوع.. خاص

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

يوم الخميس الـ24 يناير، شهد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومعه وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي وومثل وزارة الداخلية الإماراتية في حضرموت العميد أحمد بن سيف المهيري، حفل تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي الأمن العام والشرطة بساحل حضرموت ضمن برنامج تأهيل منظومة الأمن والشرطة الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

كما كرّم محافظ حضرموت، الكوادر المتقاعدة في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت .

وحيّا المحافظ في الحفل الخطابي والفني والتكريمي الذي أقامه مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت جهود كوكبة المتقاعدين من خيرة أبناء المحافظة الذين احيلوا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العطاء والعمل والجهد أسهموا خلالها في تأسيس وتطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتخريج الدفعات المتعاقبة والتي تبوّأت مراكز قيادية في المحافظة .

ودعا المحافظ الى الاهتمام بالكوادر المحتفى بها والاستفادة من خبراتهم المتراكمة وأخذ مشورتهم وآرائهم بما يسهم في تطوير هذا القطاع المهم .

مشيراً الى اهمية اقامة مثل هذه الفعاليات التكريمية ، وان تعمّم على مختلف المؤسسات والادارات الحكومية تقديراً وعرفاناً بجهود كوادرها المتميزة التي أفنت جُل عمرها في تطوير تلك القطاعات والمرافق .

يوم الأربعاء الـ23 يناير، التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه بالمكلا، قيادة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فرع المكلا .

واستمع المحافظ من مدير الجامعة الدكتور عمر محفوظ باجبير الى شرح لنشاط الجامعة العلمي والشرعي وتخريج كوادر قرآنية متخصّصة في القرآن الكريم وعلومه وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام الجامعة .

كما التقى محافظ حضرموت بمكتبه، المؤرخ والباحث الكبير السيد جعفر بن محمد السقاف.

واشاد محافظ حضرموت بعطاءات المؤرخ السقاف وابدعاته المتنوعة في كافة العلوم والمعارف والبحث وتاريخ حضرموت، متمنيا له موفور الصحة والعافية ومزيدا من العطاء والإبداع، داعيا الأجيال الحضرمية ومراكز الأبحاث إلى الإستفادة من هذه القامة المخضرمة والاهتمام بالإرث العلمي الذي يحتفظ به.

كما رعى محافظ حضرموت، في عدد من مديريات المحافظة تدشين فعاليات الدورات التدريبية والتأهيلية للشباب والفتيات في مجالات محو الأمية والكمبيوتر والتنمية البشرية والمجالات الحرفية والمهنية .

وتنفّذ الدورات التي تستمر 9 أشهر مؤسسة قلم للإبداع بالمكلا بالتنسيق مع الجهات والمنتديات الشبابية الفاعلة في المديريات المستهدفة .

كما استقبل محافظ حضرموت بمكتبه بالمكلا، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح صالح بادويلان وعضو الهيئة حسين شيخ بارجاء .

وتم في اللقاء مناقشة سبيل تعزيز العمل المؤسسي وتظافر الجهود مع السلطة المحلية بالمحافظة لتحقيق الهدف المنشود والمصلحة العامة في مكافحة الفساد والعمل وفق الأنظمة والقوانين .

كما اطّلع محافظ حضرموت، على التحضيرات النهائية لافتتاح مكاتب لمنظمات الأمم المتحدة في المحافظة .

جرى ذلك خلال لقائه بمكتبه بالمكلا ضابط العمليات الإنسانية في منظمة الاوتشا فرع المكلا نيازي عمر بن سلمان الذي قدّم شرحاً للمحافظ حول الجهود المبذولة للتعجيل بافتتاح مكاتب للمنظمات الدولية المانحة في مدينة المكلا والتي بدورها ستقدّم خدمات إنسانية واغاثية للمواطنين في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى ، وذلك تتويجاً للقاءات والزيارات السابقة لممثلي هذه المنظمات الى حضرموت .

وتم في اللقاء استعراض تنسيق الجهود بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية والمنظمات العاملة في المحافظة لتفنيد الاحتياجات الأكثر أولوية لتنفيذ التدخلات والمساعدات والمشاريع الاغاثية والإنسانية .

كما منح محافظ حضرموت، شهادة تقديرية لمركز جامعة حضرموت لطب الأسرة تقديراً لمستوى الخدمات التي يقدّمها المركز للمواطنين ولمستوى أداء العمل وجهود الإدارة والعاملين في المركز ، كما أهدى إدارة المركز حافلة صغيرة لتسهيل عملية التنقّل والمواصلات أثناء العمل .

وأشاد المحافظ خلال لقائه رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش ونائب مدير المركز عبدالرحمن سالم باشعيب بمستوى العمل والتطوير الذي شهده المركز ، مشدّداً على أهمية الحفاظ على ذات المستوى وتحسين وتطوير الخدمات الصحية في المركز .

يوم الثلاثاء الـ22 يناير، برعاية محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني؛ بدأت بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، الدورة التدريبية الأولى لتأهيل إعلاميي المنطقة العسكرية الثانية، والتي تنظمها شعبة التوجيه المعنوي فيها.

كما ترأس محافظ حضرموت، بالمكلا اجتماعا للجنة المناقصات بساحل حضرموت للإطلاع على سير عمل اللجنة وتنفيذها للمهام الموكلة إليها .

وقال محافظ حضرموت بأنه تقع على لجنة المناقصات مهمة كبيرة كون المحافظة مقبلة على تنفيذ مشاريع كثيرة خلال هذا العام 2019م والاعوام القادمة ، مشدداً على إلتزام المكاتب التنفيذية بتقديم كافة الوثائق المطلوبة في وقتها المحدد والاهتمام بالدراسات والتنفيذ وفق المواصفات والدراسات المعتمدة من اللجنة .

يوم الأثنين الـ21 يناير، أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، القرار رقم (43) لسنة 2019م ، قضى بتكليف المهندس فارس فاروق عثمان بن شملان مديراً لمنشأة بروم للغاز .

يوم الأثنين الـ21 يناير، استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، بمكتبه بالمكلا، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجمهورية أحمد صالح سيف .

ورحب المحافظ برئيس المؤسسة والوفد المرافق له في حضرموت ، وبحث معه امكانية تنفيذ مشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية للمساهمة في دعم جهود الاستثمار في المحافظة ومساعدة المؤسسة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومنتسبيها من المؤمّن عليهم ، مشيداً بسير العمل في فرعي المؤسسة بالساحل والوادي واهتمام قيادتيها وموظفيها بمؤسستهم وحفاظهم عليها في مختلف الظروف ، وصرف مرتبات موظفيها ومعاشات متقاعديها بشكل مستمر .

يوم الأثنين الـ21 يناير، التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، بمكتبه بالمكلا، قيادة وفريق المؤسسة الطبية الميدانية فرع حضرموت الذين قدّموا للمحافظ شرحاً لمستوى تنفيذ مشروعي الأمن الغذائي وسوء التغذية في مديريات حضرموت .

حيث استعرض منسّق برنامج الأمن الغذائي بساحل حضرموت مثنى محفوظ باظريس نشاط البرنامج الذي يقدّم سلل غذائية للأسر الأشدّ احتياجاً في مديريات عمد وحريضة ورخية وزمخ ومنوخ وحجر الصيعر والمكلا ، وتم حالياً تمديد البرنامج ليشمل دعم الأسر المحتاجة بسلل شهرية في مديريات رماه وساه وحورة وادي العين وثمود ودوعن وغيل بن يمين ليبلغ اجمالِ السلل الموزّعة 17 ألف و726 سلة غذائية ، مشيراً الى أن البرنامج كان قد بدأ نشاطه في العام 2015م لمساعدة الأسر الأكثر فقراً في مديريات ساحل ووادي حضرموت .

يوم الأثنين الـ21 يناير، أكد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن المملكة أنقذت اليمن من السقوط بيد مليشيات الحوثي الإيرانية السلالية الطائفية، التي تريد خطفه من محيطه الحقيقي إلى المحيط الفارسي.

وقال إن المكرمة السعودية المتمثلة في منحة المشتقات النفطية التي زودت محطات الكهرباء بالمحروقات بمادتي الديزل والمازوت خلقت استقرارًا كبيرًا للتيار الكهربائي.