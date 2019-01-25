شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور المقالح يخرج عن صمته بقصيدة مزلزلة (القصيدة كاملة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تداول نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، اليوم، قصيدة قالوا أنها للدكتور عبدالعزيز المقالح. وتضمنت تلك القصيدة هجوماً عنيفاً على مليشيات الحوثي الإنقلابية الإمامية، وعلى ما كانت تسمى بقوات الحرس الجمهوري، لخيانتها للشرعية والثورة والجمهورية والوحدة والشرف العسكري ، وتنفيذها توجيهات غير قاداتها الشرعيين، أي توجيهات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي دفع بقوات "الحرس الجمهوري " للمشاركة في الإنقلاب .

وهذه أبيات القصيدة : ﺳﻄﺮ حروفك والشهب ﻳﺎ ﻗﻠمي ﻭﺣﺪﺙ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻲ "حراس جمهورية" قد ﺑﺎﻧﺖ ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﻢ وصاروا بلا شرف وبين الوحل والوهن ﺑﺎﺗﺖ من كانت ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﻢ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺧﺎﺋﻨﺔ ﻭﻛﻞ ﻋﻤﻴﻞ فيهم ﺻﺎﺭ للفرس مرتهن وﺻﺎﺭ النهب ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻢ والقتيل أصبح رخيصا بل بلا ثمن ﻭﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺍﻟﻮﻏﺪ ﺻﺎﺭ "ﺍﻟﺠﻴﺶ" ﻳﺤﺮﺳﻪ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﻴﻦ ﺿﻠﻮﻉ ﺍﻟﻨﻌﺶ ﻭﺍﻟﻜﻔﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻗﺪ ﺍﻧﺪﺛﺮﺕ أﻣﺴت ﻗﻬﺮﺍ ﺑﺤﻀﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻟﻌﻔﻦ ﻫﻲ الإﻣﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺑﺎﻧﺖ ﻋﻤﺎﻣﺘﻬﺎ فصفق لها من في الثلاجة دفن ---------- وقد حصلت هذه القصيدة المتداولة عبر منصات التواصل، على الكثير من التعليقات ، بعضها قالت بأنها لا تمت بصلة للدكتور المقالح ، ووصفتها ب "ركيكة الحروف والشعر "، والبعض الآخر منها أبدت اعجابها بها