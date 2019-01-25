شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعلن انسحابها من التحالف العربي ومقاطعتها لاجتماعاته ومناوراته العسكرية.. وقناة الجزيرة تكشف (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية والتعاون في المملكة المغربية ناصر بوريطة، في حديث على قناة الجزيرة القطرية، من خلال برنامج بلا حدود، “أن المغرب لم يشارك في مناورات التحالف في اليمن مضيفا ان الرباط قاطعت بعض الاجتماعات الوزارية التي قام بها التحالف العربي .وغاب المغرب للمرة الثانية على التوالي بداية شهر يناير الجاري، عن مناورات “الموج الأحمر”، بالمملكة العربية السعودية، في وقت شاركت الدول العربية الست المنخرطة في التحالف من أجل دعم “الشرعية” في اليمن ضد “الانقلابيين” الحوثيين.

وشاركت في هذه المناورات، كل من مصر والأردن وجيبوتي واليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية .