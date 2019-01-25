شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن وصول المقاومة إلى ريمة حميد وتنفيذ أول عملية ضد الحوثيين وهذا ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنت سلسلة من الغارات، استهدفت معسكراً سرياً للميليشيات في ذمار، وتعزيزات ومواقع عسكرية لهم في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، التي شهدت أول عملية للمقاومة المحلية في مديرية سنحان، في حين بدأت القوات السعودية، التي تم إدخالها إلى المناطق الحدودية اليمنية في صعدة، عملياتها العسكرية المساندة للجيش اليمني ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية، وقامت بقصف مواقعهم على طول الشريط الحدودي بين البلدين، وفقاً للمسؤول الإعلامي لجبهة باقم بصعدة، عبدالملك جبران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية في مديرية سنحان، مسقط رأس الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بالعاصمة اليمنية صنعاء، تأكيدها أن المقاومة المحلية في المديرية قامت بأولى عملياتها ضد ميليشيات الحوثي، وقامت بتفجير أحد أهم مخازن الصواريخ في معسكر ريمة حميد بالمديرية.

وأوضحت المصادر أن المخزن الواقع في وادي القيضي يتبع معسكر ريمة حميد، الذي كان يعد أهم المعسكرات التابعة لصالح إبان حكمه، وتمت السيطرة عليه من قبل الميليشيات في ديسمبر عام 2017، ويضم مخازن لأسلحة نوعية، بينها صواريخ موجهة وأخرى حرارية وتكتيكية، تم استيرادها من كوريا الشمالية وجمهورية التشيك، مؤكدة أنه تم، أمس، تفجير أحد أهم تلك المخازن من قبل المقاومة السرية، التي بدأت تنتشر في مناطق سيطرة الميليشيات، ومنها العاصمة صنعاء.

وكانت مقاتلات التحالف شنت، في وقت سابق، سلسلة من الغارات استهدفت مواقع ومخازن أسلحة وتحصينات للميليشيات في جنوب العاصمة صنعاء، منها معسكر ضبوة في بلاد الروس، كما استهدفت معسكراً سرياً للميليشيات في قاع الحقل بمديرية ضوران أنس، في محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة، ما أدى إلى مصرع وإصابة أعداد كبيرة من منتسبيه.