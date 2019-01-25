شكرا لقرائتكم خبر عن عميل للتحالف بين قيادات الحوثي يعلن انشقاقة عن الحوثيين ويكشف أخطر الأسرار العسكرية .. من هو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت مصادر عسكرية مطلعة وأخرى مقربة من مليشيات الحوثي عن معلومات استخباراتية خطيرة تؤكد تمكن التحالف العربي من استمالة قيادي حوثي بارز بشكل سري وزرعه وسط قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء.

وقالت أن القيادي الحوثي ـ لم تفصح عن هويته حفاظا على حياته ـ ويملك أخطر الاسرار العسكرية عن المليشيات أعلن انشقاقه عن جماعة الحوثي بشكل سري وتواصل مع التحالف والشرعية وتم إبلاغه بالبقاء في صنعاء ومراقبة الوضع والمستجدات وإبلاغ قيادة التحالف بكل التحركات وأماكن المعسكرات والمخازن السرية للمليشيات”.

وأوضحت مصادر “يمن الغد”: أن العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف منذ الأسبوع الماضي والتي تمكنت من خلالها تدمير واستهداف مواقع ومخازن سرية ومصانع الطيران المسيرة جاءت بعد معلومات استخبارية واحداثيات دقيقة من هذا القيادي”.. مؤكدة ان التحالف تمكن اليوم أيضا من تدمير كبرى المعسكرات التدريبية السرية بعد احداثية من هذا القيادي”.

وفي تفاصيل عملية امس الأربعاء أفاد سكان محليون بأن مقاتلات التحالف العربي، شنت سلسلة غارات متزامنة على معسكر تدريب سري لجماعة الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمحافظة ذمار وسط البلاد.

وقال السكان أن طيران التحالف استهدف المعسكر السري، في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران غربي ذمار، بثماني غارات.

وأضافوا أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المسلحين الحوثيين، إلى جانب تدمير مخزن أسلحة.

وسمع دوي انفجارات عنيفة عقب القصف، في وقت شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من داخل المعسكر المستهدف.