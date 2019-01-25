شكرا لقرائتكم خبر عن تطور عسكري خطير ومتسارع يحدث الآن في الحديدة بعد فشل تنفيذ اتفاق السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي شنت هجوماً عنيفاً على القوات المشتركة من إتجاهي جنوب جامعة الحديدة والجهة الشرقية للمدينة. وأضافت المصادر أن معارك عنيفة في الأثناء يصاحبها قصف مدفعي للحوثيين من وسط الأحياء السكنية. يأتي هذا في ظل تعثر تنفيذ اتفاق السويد في مدينة الحديدة وإعادة الإنتشار من قبل جميع الأطراف في المحافظة.

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