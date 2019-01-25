هجوم جوي جديد على تجمعات العدوان السعودي بعسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير
هجوم جديد نفذه سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية مساء الخميس على تجمعات للجيش السعودي في عسير.
وتأتي العملية بعد ساعات من عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع للجيش السعودي ومرتزقته قبالة منفذ علب تم خلالها قتل وجرح واسر عدد من المرتزقة.
وكان سلاح الجو المسير نفذ قبل ايام هجوماً على معسكر لمرتزقة الجيش السعودي في ذات المنطقة، وأكد مصدر ميداني جينها أن الهجوم أصاب الهدف بدقة مخلفاً قتلى وجرحى بصفوف العدو.
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