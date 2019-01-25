شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تجدد القصف والمواجهات في مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إندلعت مواجهات مستمرة في وقت متأخر من مساء اليوم بين الحوثيين والقوات المشتركة في مدينة الحديدة.

وحسب ما أفاد مصدر محلي لـ " اليوم برس " ، فإن الإشتباكات بدأت عقب هجوم حوثي على مواقع القوات المشتركة من جهة جامعة الحديدة والجهة الشرقية بمدينة الحديدة .



وأكد المصدر بأن الإشتباكات لا زالت مستمرة في ظل قصف مدفعي حوثي من وسط الأحياء السكنية .

وعلى ذات الصعيد فقد التقى الرئيس هادي بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث والجنرال باتريك كاميرت في الرياض ، حيث حذر الرئيس هادي من فشل إتفاق السويد .

