شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تغدر بالشيخ القبلي الأبرز و‘‘خصمها اللدود’’ في ‘‘حجور’’ عقب هدنة وهمية .. وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشن مليشيات الحوثي الانقلابية منذ ساعات قصفا مدفعيا عشوائيا على قرى ومنازل المواطنين في مديرية حجور بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن. وقال مصدر قبلي في المديرية في تصريح أن مليشيات الحوثي تستخدم المدفعية وقذائف الهاون في اجتياح عدد من العزل في قرى العبيسة شرق منطقة ” كشر ” . وأضاف المصدر ” أن القصف يستهدف منازل المواطنين بشكل عشوائي الأمر الذي تسبب في سقوط جرحى من المواطنين . يأتي هذا بعد يومين من حصار المليشيات الحوثية لقرى مديرية حجور واجتياحها بالقوة بعد نقض الاتفاقات السابقة بين القبائل والحوثيين في تجنيب المديرية أي أعمال قتال. وتدور معارك شرسة بين قبائل حجور والمليشات الحوثية التي تستخدم كل انواع الاسلحة. ووفق المصدر فإن المعارك أسفرت عن مقتل الشيخ عثمان الدريني وهو من ابرز وجاهات بني الدريني في المديرية ومن المعارضين للحوثي كان أحد قيادة المجاميع القبلية في عاهم ايام المواجهه بين حجور، ومليشا الحوثي في العام 2011-2012. وتسعى المليشيات إلى إخضاع قبيلة حجور – كبرى قبائل المحافظة – بالقوة والسيطرة على القرى والعزل بعد رفض أبناء القبيلة منذ 2012 دخول المليشيات الحوثية.



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