شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح عاجل للرئاسة اليمنية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



قال الدكتور عبدالله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن دعم الرئاسة والحكومة سيكون مشروط بمدى تنفيذ اتفاق ستوكهولم تنفيذاً سليماً وفقاً لتفسيرات الصحيحة.

وأضاف في تغريدات على حسابه في تويتر قبل لحظات :"(٣٧ يوماً) منذ اتفاق ⁧#استكهولم⁩ و(٣٢ يوماً) منذ وصول الجنرال باتريك ، ولازالت الأمور كما لو أنها في يومها الأول ، حتى الآن لم نحصل على آلية مزمنة لتنفيذ الاتفاق ، يعرقل الحوثيون الاتفاقات ، وتقدم الحكومة عملاً مسؤولاً ، ولاتقارير توضح العرقلة ولا شهادات لحسن التعامل .

وأضاف العليمي في تغريداته التي رصدها محرر "يمن الغد": ‫نحن ندعم اتفاق #استكهولوم ، وحريصون على إنفاذه ، لقد قلنا ذلك ونفذناه عملياً ، لكن ذلك لا يعني أن دعمنا وتعاوننا غير مشروط ، بل هو مشروط بتنفيذ الاتفاق تنفيذاً سليماً وفقاً للتفسيرات الصحيحة التي يفهمها كل العالم والتي يقرها القانون اليمني وتدعمها قرارات مجلس الأمن الدولي .

وقال "التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية والتحشيد العسكري وحفر الخنادق وإعاقة المساعدات الإنسانية والإعتقالات اليومية لا تشير الى وجود أي نوايا للسلام.. إن التراخي في تنفيذ الاتفاق وغياب الوضوح في تسمية المعرقلين يشجع هذه الاستفزازات ويدفع الأمور الى الفشل".