شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ثلاث صور مفزعة من صنعاء حذفها فيسبوك وأوقف حسابات بعض المشتركين لنشرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏آثارت صور لجداريات علقتها ‎مليشيا الحوثي الانقلابية في جامعة صنعاء لطلاب جامعيين قتلوا في صفوفها وعرضتها لإحياء ما تسميه يوم الشهيد، فزع واستياء اليمنيين لهول الكارثة التي حلت بالطلاب وسوقهم للجبهات بعد اقتيادهم من قاعات العلم إلى ساحات القتال.

وقال ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الأخير حذف الصور من حساباتهم بعد نشرهم لها وأوقفهم عن النشر لأيام على خلفيتها.

ورجح خبير تقني في حديث خاص لشبكة أبابيل الاخبارية أن ايقاف بعض الحسابات التي نشرت الصور يرجع للبلاغات المكثفة التي يقدمها مشتركين آخرين باعتبارها صور مسيئة.

ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تلك الصور التي حوت آلاف القتلى بالمفزعة، وقال “المحزن أنه وبدلا من أن يتخرج هؤلاء المغرر بهم أطباء ومهندسين ومحاميين ليكونوا لبنة صالحة في المجتمع زجت بهم المليشيا في حروب عبثية مع الشعب اليمني تنفيذاً لأجندة إيران التخريبية في المنطقة”.

وأضاف “في جريمة مزدوجة نهبت ‎المليشيا الحوثية الامدادات الغذائية ورواتب الموظفين في السلك المدني والعسكري وتسببت في شلل القطاع الاقتصادي والخاص، وتعمدت تجويع المواطنين واستغلال الأوضاع الاقتصادية المتردية لإجبارهم على التوجه لجبهات القتال مقابل صرف مرتبات لإعالة اسرهم وتسديد التزاماتهم”.

وأشار الوزير الإرياني إلى أن المجتمع الدولي مايزال يكتفي بمشاهدة معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية، وكأن ما تقوم به من قتل وتشريد ونشر للمجاعة والفقر والمرض لا يعنيه.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الغريب أنه مع كل تقدم للجيش الوطني ينهض العالم للحديث عن السلام، فيما كل محافظة تتحرر يتحرر معها الناس وتعود مظاهرالحياة تدريجيا”.

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