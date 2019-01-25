شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في اليمن ..مزارع يتمكن من زراعة أهم شجرة يتغذى عليها اليمنيون ويعتبرونها وجبتهم الأساسية (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن أحد المزارعين من ابناء محافظة حضرموت من زراعة الأرز المركز عالي الجودة بمديرية سيئون بوادي حضرموت. وقام المزارع ”هود عاشور باسيود“ بتجربة زراعة الأرز في وادي حضرموت وتكللت التجربه بالنجاح الباهر.

واعطت تجربة زراعة الأرز دافع قوي وتشجيع لدى المزارعين بوادي حضرموت. وتعتبر تجربة زراعة الأرز هي الأولى من نوعها في اليمن. ودعا يمنيون السلطات بحضرموت وعلى رأسهم محافظ المحافظة، بالاهتمام بهذا التقدم الزراعي وتطويره ودعم المزارع المبدع وتشجيع الآخرين للقيام بما قام به حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي في البلاد.

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