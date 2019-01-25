وزير بالحكومة: على غريفيث اتخاذ موقف حازم من ممارسات الحوثي

طالب وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، الأربعاء، المبعوث الدولي إلى اليمن ‎مارتن جريفيث بالتعامل بحزم مع ‎مليشيا الحوثي، وعدم إضعاف موقف ‎الأمم المتحدة في ‎اليمن.

وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات بحسابه الشخصي تمادي المليشيا المدعومة من إيران في انتهاكاتها يمثل تحديا للإرادة الدولية، وإن جريفيث مطالب بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد وليس تلبية رغبات المليشيا التي تجعلها تستمر في ممارساتها الهدامة للسلام.

وذكر الإرياني أن مليشيا الحوثي تتعمد حرف الأنظار عن تعطيلها اتفاق السويد وإفشال جهود الأمم المتحدة الرامية لإنقاذ عملية السلام بإثارة مواضيع هامشية والهجوم على رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

كما اعتبر بقاء الجنرال كاميرت أو رحيله أو استمراره حتى توفر البديل لن يغير في المعادلة شيئا، لافتا إلى أن "صلب الأزمة في مسار عملية السلام في اليمن يكمن في التدخلات الإيرانية ودورها في تعنت مليشيا الحوثي" التي ترفض تنفيذ التزاماتها المتعلقة باتفاق الانسحاب من الحديدة وتبادل الأسرى والوضع في محافظة تعز.

وقال وزير الإعلام إن مليشيا الحوثي تتحدى المجتمع الدولي، كما تتسبب في استمرار معاناة اليمنيين جراء الحرب التي فجرتها بالانقلاب.

وجاءت تصريحات الوزير في الحكومة مع تصاعد الانتقادات ضد طريقة عمل المبعوث الاممي البريطاني الجنسية مارتن غريفيث والمتهم بالتواطؤ مع الحوثي.

ووقعت الحكومة الشرعية وممثلو الحوثي اتفاقا في السويد برعاية الأمم المتحدة الشهر الماضي لكن الميليشيات تنصلت من التنفيذ وتسعى للاطاحة برئيس لجنة التنسيق واعادة الانتشار باتريك كاميرت بعد ان رفض شرعنة مسرحياتها بالحديدة.