عطوان يشن هجوما ناريا على الجنرال الاحمر ويصفه بهذا الوصف المخجل

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عدن - ياسمين التهامي - وصف الصحفي عبد الباري بليسين عطوان الجنرال علي محسن الاحمر بأنه كهل يعجز عن النهوض من سرير نومه فكيف يمكنه ان يقود الجبهات ويحرر اليمن من ميليشيات الحوثي ، وشن عظوان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي هجوما ناريا على الجنرال الاحمر ،قائلا" بالله عليكم من يفر وتحت يده اللواء الاول مدرع هل سيجرؤ على مواجهة الميليشيات الحوثية " وأضاف " فنادق الرياض وكثرة الكبسات اثرت كثيرا على مقدراته وعليه ان يقر بهذا الامر ويترك القيادة العسكرية لأي شخص قادر على حمل المسؤولية " مختتما حديثه بالقول " عمرك الان ايها الجنرال يقترب من الثمانين وآن لك ان ترتاح فلديك من المال مايكفي احفاد احفادك أما انت فالاولى ان تترك القيادة العسكرية لضباط قادرين على حمل هذه المشاق.

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