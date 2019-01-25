شكرا لقرائتكم خبر عن هذا آخر ما قاله محمد علي الحوثي قبل دخوله العناية المركزة جراء الحادث المروري المروع..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية عديدة تعرض محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا للحوثيين لحادث مروري مروع في محافظة عمران أثناء جولة قام بها بسيارته الشخصية يوم الثلاثاء.

ومنذ تناول الحادثة اختفى الحوثي عن موقع تويتر والذي يغرد فيه بشكل متواصل. "محرر شبكة بويمن الإخبارية" عاد إلى حاسب الحوثي لرصد آخر ما قاله في آخر تغريدة له قبيل الحادثة بساعات.

وكان حديث الحوثي في آخر تغريدة له حول صفقة التبادل التي أعلنتها جماعة الحوثي للسعودية مقابل أسير سعودي لديها.

وقال الحوثي -بحسب رصد بويمن-: "‏رفض العدوان صفقة التبادل الانساني الذي قدم عبرالامم المتحدةبتبادل اسيرسعودي بأسرى يعانون من المرض اوالجراح ولايحضون بالرعايةالصحيةلدى دول العدوان يفضح ارهاب امريكاوالسعوديةوالامارات وتحالفهم المخل بالمسؤليةوالقانون الانساني والدولي". حد قوله.

الجدير بالذكر أن جماعة الحوثي لم تعلق رسميا على الحادثة لا بالنفي ولا التأكيد حتى اللحظة