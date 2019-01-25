شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أصبح محمد الحوثي بعد انقلاب سيارته ودخوله العناية المركزة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي المؤتمري عبدالكريم المدي ان القيادي الحوثي محمد علي الحوثي بحالة صحية حرجة وأوضح المدي نقلًا عن مصادر وصفها بـ"الخاصة" أن سيارة محمد علي الحوثي تعرضت لحادث خطير جدا أدى إلى انقلابها في طريق بني غثيمة بمديرية بني صريم - محافظة عمران.
وأكد أن حالته الصحية الآن صعبة جدا وقد لا يتعافى نظرا للاصابات الكبيرة التي تعرض لها خلال الحادث
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