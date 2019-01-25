شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات مفاجئة لمراقبون في الإقتصاد بما سيحدث للريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار خلال الأيام القليلة القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع مراقبون في الاقتصاد اليمني هبوط أسعار العملات الأجنبية وتعافي قيمة الريال اليمني بعد أيام من انهيار الريال امام العملات الأجنبية . وقالت مصادر اقتصادية في عدن بأن وساطة سعودية نجحت في حل المشكلة التي اندلعت بين حافظ معياد رئيس ” اللجنة الاقتصادية” وبين محمد زمام محافظ بنك عدن المركزي. وتوقع خبراء اقتصاديون أن انهاء الخلاف سيساهم في عودة تعافي الريال اليمني بعد أيام من انهياره بفعل الأزمة بين الرجلين.

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