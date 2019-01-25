بينهم طفلة في السابعة من عمرها.. ارتفاع حدة جرائم القتل في تعز (صور)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

لقيت طفلة في العاشرة من عمرها مصرعها بنيران مسلحين مجهولين، الخميس، في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ”الخليج 365” أن الطفلة نوران مجيب علي قاسم قُتلت أثناء هجوم مسلحين يستقلون سيارة كاميري على اخرين بالقرب من محطة مياه الصفاء في حي المناخ غربي المدينة الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان.

وذكروا أن المسلحين لاذوا بالفرار فيما فارقت الطفلة نوران ( 7 سنوات ) الحياة على الفور.

واعقب هذه الجريمة مقُتل شاب عشريني، برصاص مسلحين في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز

الشاب أمجد خالد علي، قُتل برصاص مسلحين بالقرب من المجمع الحكومي في مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم على مقتل جنديين في اللواء 35 مدرع بمدينة التربة بسبب خلاف شخصي بينهما.

وتشهد تعز مواجهات بين الحين والاخر مواجهات بين عدد من الفصائل الموالية للعدوان.