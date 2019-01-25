بالفيديو.. مرتزقة العدوان يهدمون منزل إمراة مسنة في تعز لهذا السبب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز :

أقدم مرتزقة العدوان السعودي، أمس الاول، على هدم منزل إمرأة مسنة في منطقة دبع بمحافظة تعز، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين من أبناء المحافظة .

وحصل ” الخليج 365 ” على مقطع فيديو يظهر قيام قاده المرتزقة بهدم جدار منزل امرأة في الثمانين من عمرها وذلك حتى تمر مدرعات القيادي المرتزق عمار الدبعي الى منزله.

كما يظهر الفيديو قيام المرتزقة بهدم المنزل على رأس أحد المواطنين من أبناء المنطقة وذلك أثناء محاولته منع المرتزقة من هدم المنزل، ورغم كبر سن المتصدي لهذه العنجهيه الا أن اّليه المرتزقه لم تتوقف عن هدم الجدار على رأس ذلك الجار.

وقد شرع ناشطون في تبني حملة على مواقع التواصل الإجتماعي بهاشتاق ” #جريمة_دبع للتعبير عن رفضهم لما يقوم به مرتزقة العدوان في المحافظة.