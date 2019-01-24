شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طائرة خاصة أقلعت من مطار الملك عبد العزيز بالسعودية والمفاجأة الصادمة انها متوجه الى هذه الدولة وهذه الشخصية الغير متوقعة على متنها (تفاصيل صادمة + صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أيام من الكشف عن فضيحة وصول وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد وشقيقه مستشار الأمن الوطنيطحنون بن زايد إلى تل أبيب في زيارة سرية، كشف الإعلامي الإسرائيلي والباحث الأكاديمي في “معهد بيجين-سادات للسلام” إيدي كوهين عن وصول رئيس الإستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان إلى إسرائيل هو الاخر.



وقال “كوهين” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هدهد الملك سليمان بن الملك داوُد : يتواجد في تل أبيب حالياً .. معالي الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان رئيس الإستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف بأن خط الرحلة لإسرائيل بدأ “من مطار الملك عبدالعزيز جدة ثم عمّان الاردن ترانزيت ثم مطار بن جوريون والان هو في تل أبيب.”

هدهد الملك سليمان بن الملك داوُد : يتواجد في تل أبيب 🇮🇱 حالياً ..

معالي الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان 🇸🇦 رئيس الإستخابارات العامة في المملكة العربية السعودية .. قادماً من مطار الملك عبدالعزيز جدة 📍 ثم عمّان الاردن ترانزيت 📍ثم مطار بن جوريون 🇮🇱📍 والان هو في تل أبيب. — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) January 23, 2019

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ايدي كوهين אדי כהן@EdyCohen

هدهد الملك سليمان بن الملك داوُد : يتواجد في تل أبيب

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