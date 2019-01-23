شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل.. الكشف عن حقيقة وفاة محمد علي الحوثي في صنعاء قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتضارب الأنباء الأولية حول القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي بعد المعلومات حول تعرضه لإصابة ونقله إلى المستشفى بظروف غامضة ووسط معلومات عن وفاته.

وحسب المعلومات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلاميون ورصدها اليمن العربي ، فقد تعرض محمد علي الحوثي لاصابة بالغة امس لا يستبعد أنه تؤدي إلى وفاته .

ونقل الاعلامي عبدالكريم المدي عن مصادر خاصة بتغريدة على حسابه أن سيارة محمد علي الحوثي تعرضت لحادث خطيرجدا ادى إلى انقلابها في طريق بني غثيمة بمديرية بني صريم - محافظة عمران.

وقال إن حالته الصحية الآن صعبة جدا وقد لا يتعافى نظرا للاصابات الكبيرة التي تعرض لها خلال الحادث.

وكان المحلل العسكري يحيى أبوحاتم قال إن محمد علي الحوثي نقل إلى من عمران إلى مستشفى الشرطة بصنعاء، وأضاف أن مصادر موثوقة تؤكد بأن جماعة الحوثي تتكتم على مصيره.

من جانبه قال الاعلامي محمد العرب بتغريدة على حسابه رصدها اليمن العربي :الاخبار بخصوص إصابة محمد علي الحوثي بحادث سير نتيجة محاولة التخلص من الاستهداف من قبل ابطال المقاومة اليمنية في كمين أسطوري لا تزال غير واضحة.

وأضاف: لكن الاكيد إصابته والتفاصيل لاحقا...ملاحظة مدى المصداقية لدى المصدر جيدة من خلال تقيم اخباره الماضية.

يشار إلى أن محمد يرأس ما يسمى اللجنة الثورية العليا التي أعلنها الحوثيون بعد الإعلان الدستوري لإنقلاب اليمن 2015، والذي أعطى اللجنة الثورية صلاحيات واسعة لقيادة البلاد.

وهي هيئة تشكلت من قبل الحوثيين، ولا يعرف من هم أعضاء اللجنة أو آلية تشكيلها، بحكم الأمر الواقع، بعد فرض الحوثيون سلطتهم بالإنتشار العسكري، وبإعلان الحوثيون بياناً سمي بالإعلان الدستوري لانقلاب اليمن 2014، أصبحت لجنة الحوثيين القائد الفعلي لليمن، ومحمد الحوثي هو ابن عم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وكانت اللجنة الثورية وفقاً لإعلان الحوثيين، هي المسؤولة عن حكم اليمن وتشكيل مجلس وطني خلفاً للبرلمان، والذي بدوره سوف يعيّن مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء. ومع ذلك، أشارت تقارير أخرى أن اللجنة الثورية نفسها بمثابة مجلس الرئاسة.