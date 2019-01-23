لن تصدق .. حصري شاهد وحش كاسر ومفترس حقيقي يتجول في شوارع العاصمة صنعاء وإستنفار غير مسبوق من أمانة العاصمة.. (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - الموت يتجول الآن في شوارع مدينة صنعاء، العاصمة اليمنية وفي وضح النهار، والتقطت عدسة مواطن وحش حقيقي ومن أشرس الحيوانات المفترسة الكاسره.

فيديو وحش كاسر حقيقي يتجول في شوارع العاصمة:

وقد التقطت عدسة مواطن يمني عن طريق الصدفة ضبع المعروف ايضاً "ابن اوى" وهو يأكل من القمامة في وضح النهار وقد تجمعت حوله الكلاب الضاله ولم تجرأ من الإقتراب منه.

وقد رصد مراسل موقع "تبع نت" حملة كبيرة من أمانة العاصمة اليوم الثلاثاء 22-1-2019 حملة لقتل الكلاب الضالة في مديرية السبعين، عن طريق دس السم بقطع لحم، وقال مراسل موقع "تبع نت" إن حملة القضاء على الكلاب الضالة لها علاقة بظهور ضباع في بعض المناطق بالعاصمة صنعاء.

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