شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اول رد حوثي على العملية العسكرية التي اعلنها التحالف قبل قليل .. تفاصيل مايحدث الان في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول ردة فعل حوثية على اعلان التحالف مساء اليوم وتحذيره للمواطنين بمغادرة الإمكان القريبة من المقرات الحوثية والمعسكرات قالت مصادر مطلعة "ان قيادات المليشيا في العاصمة صنعاء غادرت مساء اليوم اثناء الغارات الأولى وبعدها بلحظات منازلها وبدأت بتغيير اماكن تواجدها خوفا من استهدافها من قبل الطيران.

وبحسب المصادر فقد شوهدت عددا من السيارات والاطقم العسكرية مساء اليوم متوجه نحو محافظة عمران واخرى نحو محافظة ذمار ، ويرجح ان تكون لقيادات حوثية فرت من صنعاء بعد اعلان التحالف العربي .

إلى ذلك نشر نشطاء محليون في العاصمة صنعاء صورا أولية للغارات التي استهدفت العاصمة صنعاء مساء اليوم السبت.

وتظهر الصور اعمدة دخان تتصاعد من مواقع القصف.