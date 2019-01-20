شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفاجئ الجميع وتفجر قنبلة مدوية بخصوص معركة مدينة الحديدة ومينائها (تفاصيل غير متوقعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن الحوثيين يواصلون تعزيز دفاعاتهم في مدينة الحديدة في انتهاكٍ مباشر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الذي يتطلب من المقاتلين وقف كل أعمال التحصين الجديدة والبدء بتفكيك الدفاعات القائمة.



وأضاف المعهد الأمريكي في تقريره اليوم تحت عوان (تحديات القتال في المناطق الحضرية في الحديدة) أن المعلومات التي يوفرها التصوير من أعلى تُظهر أن الحوثيين قاموا بحفر ما معدّله 25 خندقاً جديداً وإقامة 51 حاجزاً وحقل ألغام كل أسبوع منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.



وأوضح المعهد في تقريره الذي أعده مايكل نايتس أنه "منذ بدء وقف إطلاق النار في 18 كانون الأول/ديسمبر وحتى 8 كانون الثاني/يناير، قدمت الحكومة اليمنية أدلة إلى الأمم المتحدة عن قيام الحوثيين بشن 681 هجومٍاً في محافظة الحديدة الشمالية، من بينها 84 هجوماً في مدينة الحديدة، مدعيةً بأن تلك الجبهة تكبّدت 17 قتيلاً و198 مصاباً".



وأشار التقرير إلى "رفض الحوثيين الالتزام بالمهلة النهائية التي حددتها الأمم المتحدة لإخلاء ميناء الحديدة بحلول الأول من كانون الثاني/يناير أو مدينة الحديدة بحلول السابع من كانون الثاني/يناير".



لافتاً إلى أنه "على الرغم من عدم قيام قوات التحالف الخليجي بعمليات انتقامية حتى الآن... وإذا ما انهار اتفاق وقف إطلاق النار، فمن المرجح حدوث معركة كبيرة لتحرير المدينة".