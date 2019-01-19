شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طيران التحالف يشن أولى الغارات على العاصمة صنعاء الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون ان غارات جوية نفذها طيران التحالف العربي استهدفت مواقع عدة في العاصمة اليمنية صنعاء. وبحسب السكان فقد سمع دوي عدد من الانفجارات بانحاء متفرقة من المدينة. وجاءت الهجمات عقب ساعات من اعلان التحالف العربي بدء هجمات تستهدف مواقع للميليشيا الحوثية.

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