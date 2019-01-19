شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة خطيرة تجتاح العاصمة صنعاء والاعلان عن وفاة 79 شخص واصابة 372 آخرين خلال ايام والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت السلطات الطبّية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسلطات الحوثيين، بتسجيل 79 حالة وفاة بأنفلونزا الخنازير خلال عام 2018، وحتى منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يوسف الحاضري، إن “إجمالي عدد حالات المصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير h1n1 بلغت 372 شخصاً، وتوفيت 79 حالة في 81 مديرية يمنية”.
وأوضح الحاضري في حديث صحفي بأن “الفيروس بدأ بالانتشار قبل أشهر، والحرب المتصاعدة منذ مارس/ آذار 2015، هي السبب الرئيس في انتشار الأمراض والأوبئة في اليمن”.
وأكد الحاضري، أن منظمة الصحة العالمية وعدت بتوفير الأدوية اللازمة لمكافحة المرض، إلا أنها منذ ثلاثة أشهر لم تُقدم أي شيء، رغم أن مطار صنعاء الدولي مفتوح لجميع المنظمات الإنسانية.
وتتصدر صنعاء قائمة المحافظات الأكثر إصابة بأنفلونزا الخنازير، فيما تحتل محافظة عمران المرتبة الثانية بعدد حالات الإصابة.
وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف المرافق الصحّية في اليمن باتت خارج الخدمة بسبب تداعيات الحرب.
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