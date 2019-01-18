شكرا لقرائتكم خبر عن دموع اليمنية ندى علي تكشف عن ازدواجية السلطات الكندية في منح اللجوء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت قضية الطالبة اليمنية في كندا ندى علي للواجهة بعد عامين من دخولها البلد للحصول على حق اللجوء هرباً من جحيم الحرب التي تعصف بوطنها .



وبالرغم من مرور عامين على دخولهما كندا بطريقة شرعية الا ان السلطات الكندية لم تمنحها حتى اليوم أوراق الإقامة ، وقالت ندى في بث على صفحتها بتويتر وهي تذرف الدموع " لم أكن اريد أن اتحدث اليكم ، لكن عامان مضى ، عشتهما في مأساة حقيقية أجبراني على عمل هذا البث، أشعر أن حلمي ينهار ".



وناشدت ندى كافة المنظمات الحقوقية والشخصيات المؤثرة التضامن مع قضيتها من أجل أن تعيش بسلام وأن تتفرغ لتعليمها في كندا ، حيث تعيش الإغتراب النفسي الصعب مع غيابها عن أسرتها التي تقطن اليمن .

ولاقت نداءات الطالبة اليمنية ندى 22 عاما تضامنا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي ، فيما ذهب نشطاء آخرون الى القاء الضوء على الإزدواجية في التعامل مع طالبي اللجوء من قبل السلطات الكندية كما حدث مع الفتاة السعودية رهف القنوب .

