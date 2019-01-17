شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب مقطع فيديو فاضح لمنى فاروق وشيما الحاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو مسرب تظهر خلالة الممثلة منى فاروق بصحبة المطربة شيما الحاج، في أوضاع مخلة وفاضحة في إحدى الجلسات الخاصة.

وتسبب مقطع الفيديو المسرب بغضب واستياء واسع في الشارع، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بكثافة خلال الساعات الماضية وتصدرت أسمائهن موقع البحث الشهير “جوجل”.

وأظهر الفيديو الفنانتين بملابس شبه عارية وفاضحة أثناء رقصهما على إحدى الأغنيات، وهو الأمر الذي تسبب بغضب كبير وموجة هجوم واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رواد مواقع التواصل أن الفنانتين هما منى فاروق وشيماء الحاج، كما أكدت مصادر صحفية أن مقطع الفيديو قديم إلا أنه انتشر حديثًا بعد تداول رواد فيس بوك وتويتر له بكثافة.

وأشار النشطاء إلى أن منى فاروق وشيماء الحاج، كانتا في حالة سكر شديدة كما ظهر من طريقة تصرفاتهما في الفيديو.

وينأى “الفجر الفني” من جانبه عن عرض الفيديو لما به من مشاهد وألفاظ خارجة.

يذكر أن شيماء الحاج، وجهت إليها المحكمة تهمًا بنشر الفسق والفجور على خلفية فيديو الكليب الفاضح “عندي ظروف”، وتم حبسها إثر ذلك.

ومؤخرًا قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 13 متهما بينهم المطربة “شيما” لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بممارسة أعمال الدعارة وجلب وترويج مخدرات “هيروين” والايس” و”الكريستال”، عقب إلقاء القبض عليهم من داخل كافية شهير بالمهندسين.