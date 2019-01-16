شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاة السعودية ‘‘رهف’’ تفاجئ الجميع بظهور جريئ وكندا تهديها حارسًا شخصيًا .. شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المدير التنفيذي لوكالة اللاجئين في تورونتو التي تساعد الفتاة السعودية رهف محمد، أمس الثلاثاء، إن الوكالة عينت حارسًا لها “لضمان ألا تكون بمفردها أبدًا” في الوقت الذي تواجه فيه تهديدات لسلامتها، بينما تبدأ حياة عادية في كندا بعد حصولها على اللجوء هناك.

وأثارت رهف (18 عامًا) اهتمامًا عالميًا بعد أن تحصنت في غرفتها بالفندق الذي نزلت به في مطار بالعاصمة التايلاندية بانكوك لمنع إعادتها إلى بلادها وأسرتها خشية تعرضها للإيذاء أو القتل، فيما تنفي أسرة رهف إساءة معاملتها.

وقال ماريو كالا المدير التنفيذي لوكالة اللاجئين (كوستي) التي تعاقدت معها الحكومة الكندية لتساعد رهف على الاستقرار في تورنتو إن الفتاة تلقت تهديدات عديدة على الإنترنت.

وقال كالا للصحفيين إن الوكالة عينت حارسًا لرهف وتعتزم “ضمان ألا تكون بمفردها أبدًا”. وأضاف: “من الصعب تحديد جدية هذه التهديدات، نحن نأخذها على محمل الجد”.

وأدلت رهف، التي تخلت عن لقب أسرتها القنون بعد تبرؤ الأسرة منها، ببيان في تورنتو أمس الثلاثاء قرأه نيابة عنها بالإنجليزية سابا عباس وهو موظف توطين.

وجاء في البيان “أدرك أن الجميع هنا وحول العالم يتمنون لي الخير ويودون مواصلة تتبع أخباري. لكن… أود أن أبدأ حياة خاصة عادية مثل أي فتاة أخرى في كندا”.

وتأتي موافقة كندا على استقبال رهف في وقت حساس بالنسبة للعلاقات السعودية الكندية، فقد جمدت المملكة العام الماضي كل استثماراتها الجديدة مع كندا بعدما دعت وزيرة خارجيتها كريستيا فريلاند إلى الإفراج الفوري عن النشطاء الحقوقيين المسجونين.

لذلك عندما استقبلت فريلاند رهف في مطار تورونتو، قال بعض المنتقدين إن ذلك ربما يزيد من استفزاز السلطات السعودية، لكن فريلاند أبلغت الصحفيين اليوم الأربعاء بأنها فعلت ما كانت ستفعله مع ابنتها.

وأضافت: “تصورت أنها ستكون لحظة صعبة وربما مخيفة وقد يُحدث فارقًا بالنسبة لها شخصيًا أن تشعر بأنها تحظى بدعم شخصي وحار من حكومتنا”.

ووجهت رهف الشكر إلى الحكومتين الكندية والتايلاندية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتمكينها من الانتقال إلى كندا.

وقالت رهف “أنا واحدة من المحظوظات… أعرف أن هناك نساء غير محظوظات اختفين، بعد أن حاولن الهرب أو لم يستطعن فعل أي شيء لتغيير واقعهن”.