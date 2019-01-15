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عدن - ياسمين التهامي - ضربت هزة أرضية الأراضي السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، غرب مدينة حقل، وبلغت قوتها 3.8 بمقياس ريختر.

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عاجل : زلزال عنيف يضرب السعودية قبل قليل وحالة استنفار كبير (تفاصيل )

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وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أباالخيل، في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت اليوم هزة أرضية تبعد حوالي ٤٢ كم شمال غرب مدينة حقل، في تمام الساعة ١٨:٥٩:٥١ بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن الزلزال بلغت قوته ٣.٨ درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن تأثير الهزة لا يتعدى غير الإحساس بها فقط.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية تبعد حوالي ٤٢ كم شمال غرب مدينة حقل، مساء اليوم في تمام الساعة ١٨: ٥٩: ٥١ مساءً بالتوقيت المحلي الموافق ١٥ / ١ / ٢٠١٩ م، وبلغت قوتها ٣.٨ درجة على مقياس ريختر.

— هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) January 15, 2019

​وطمأن مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين الأهالي والمقيمين بأنه لا داعي للخوف والقلق.

وأشار إلى أن الهزة ضعيفة على مقياس ريختر، وأن الهيئة تقوم بمتابعة النشاط الزلزالي على مدار الساعة من أجل أمن وسلامة الأهالي.