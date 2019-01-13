شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل..من قلب المملكة..هجوم مسلح على نقاط التفتيش بالسعودية واصابات وضحايا من رجال الامن(تفاصيل حصرية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الأمني لفرع إدارة المجاهدين في عسير سعيد جرمان آل مريح، أن نقطة الضبط الأمني المشتركة بهجرة واسط في محافظة يدمه ومحافظة تثليث بمنطقة عسير تعرضت مساء أمس الجمعة لإطلاق نار من مصدر مجهول، نتج عنه إصابة رجل أمن تابع للمجاهدين. وأضاف، وبمتابعة الجهات الأمنية للمطلوبين، تم تحديد هوية عدد من المتورطين فيها، والقبض على سعوديَين وسوري وأفريقي الجنسية وإصابة قائد المركبة، ولا تزال الجهات الأمنية تحقق وتتابع عدداً من المطلوبين الذين لهم صلة بالقضية.

كانت هذه تفاصيل خبر عــاجل..من قلب المملكة..هجوم مسلح على نقاط التفتيش بالسعودية واصابات وضحايا من رجال الامن(تفاصيل حصرية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.