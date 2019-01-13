شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جدل واسع على مواقع التواصل.. هذه حقيقة اقتراب أقوى وأعنف اعصار بتاريخ البشرية من عمان و اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت صفحة “عُمان بلا إشاعات” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خبر كاذب متداول على مواقع التواصل، بشأن اقتراب إعصار مدمر من السلطنة العمانية واليمن وأن الأرصاد العُمانية حذرت المواطنين منه لأخذ الحيطة. وكانت صفحات بتويتر تداولت هذه الإشاعة التي جاء نصها: “إعصار نويل بابان وهو أشد إعصار من الاعاصير التي مرت يتكون حاليا في المحيط الهندي و ارصاد حضرموت وعمان تحذر من سرعته القوية والتي قد تضرب السواحل وبعض الأودية لذا ننوه أنه قد تكون هناك هزات أرضية باليمن وعمان” الشائعة التي نفتها صفحة “عمان بلا إشاعات” الشهيرة بتويتر وأكدت أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. وكانت هذه الشائعة قد تسببت في جدل واسع بين النشطاء العُمانيين وأحدثت ربكة حتى تم كشف الحقيقة وأنها مجرد شائعة روجها مغرضون. هذا ونشر الحساب الرسمي للأرصاد الجوّية العُمانيّة حالة البحر وتوقعات الرياح اليوم، والتي جاءت مخالفة تماما لهذه الأنباء الكاذبة المتداولة عن هذا الإعصار المزعوم.

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