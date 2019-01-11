شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار ضخم يهز مصافي عدن والنيران تشتعل بغرفة التحكم الرئيسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسئولون بشركة مصافي عدن ان انفجار سمع قبل اندلاع حريق باحد خزانات المصفاة مساء يوم الجمعة. وقال مصدر في شركة المصافي ان الحراسة الخاصة بالمصفاة قالوا انهم سمعوا دوي انفجار قبل اندلاع الحريق. وبحسب المسئولين فقد هرعت سيارات الاطفاء لاخماد الحريق حيث تتم عمليات تبريد للخزانات المجاورة تجنبا لاي ارتفاع لدرجة حرارتها ويتم اطفاء الحريق الناشب في الخزان المشتعل.

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