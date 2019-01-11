شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ​السعودية تفاجئ الجميع وتتهم دولة حليفة لها بالتورط بهجوم قاعدة العند وتعلن أول رد صارم.. انتهاء الهدنة مع الحوثيين "ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل الاستراتيجي السعودي المعروف الدكتور علي التواتي القرشي، أنه “بمهاجمة قاعدة العند بطائرات إيرانية مسيرة عن بعد ينهي الحوثي اليوم هدنة غير معلنة”.

وأكد القرشي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "أنهى الحوثي تهدئة كان يمكن أن تقود لمزيد من الخطوات لاستعادة كيان الدولة اليمنية".

واعتبر الخبير السعودي أن تذبذب الموقف الأمريكي يشجع إيران على الاستمرار في دعم الحوثيين.

وتوقع محللون عسكريون ان الساعات القادمة ستشهد تغيرا كبيرا في المشهد اليمني وخاصة في الحديدة ولا يستبعد اعلان التحالف قرار استئناف الحسم العسكري اذا لم تظهر الأمم المتحدة بموقف حازم جراء خروقات وجرائم الحوثي المتواصلة.