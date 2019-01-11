شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:انقلاب مفاجئ بصنعاء.. اشتباكات عنيفة بالسلاح الثقيل شمال مطار صنعاء.. وهذه حصيلة اولية للضحايا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة صنعاء اشتباكات عنيفة بين مواطنين وقيادات حوثية كبيرة بعد قيام قيادي حوثي بالبسط على ارضية كبيرة المساحة شمال مطار صنعاء. وقال مصدر ان المليشيات استخدمت الاربيجي والسلاح المتوسط وقال انه لايوجد قتلى وجرح ثلاثة.

وقال مصدر ان المليشيات اقتحمت منزل الشيخ هارون وقامت بحبسة.

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