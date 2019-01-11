شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل لعيدروس الزبيدي لأبناء الجنوب ردا على هجوم المليشيات على قاعدة العند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد " عيدروس الزبيدي "بتعليق مراسم حفل فني ساهر كان مقررا إقامته مساء اليوم في ساحة العروض بمدينة خور مكسر بمناسبة ذكرى التصالح والتسامح وذلك احتراماً وتقديراً لأرواح الشهداء والجرحى وللدماء الجنوبية الزكية التي نزفت اليوم في حادثة العند الإجرامية. كما ترحم القائد الزبيدي على أرواح شهداء حادثة العند وتمنى الشفاء العاجل الجرحى داعياً أبناء الجنوب الى مزيد من التلاحم والتآخي ورص الصفوف حتى تحقيق أهداف شعبنا الجنوبي الأبي.

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