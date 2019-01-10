شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي: الريال اليمني سينهار بشكل كبير أمام الدولار خلال يناير الجاري..السعر المتوقع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل مسؤول أممي رفيع إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يشهد الريال اليمني انخفاضا كبيرا أمام العملات الأجنبية خلال يناير الحالي.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يرتفع سعر الدولار الأمريكي الواحد خلال هذا الشهر إلى 700 ريال، حسب مراسل رويترز في اليمن.

واعتبر مراقبون أن هذا التصريح يعد كارثيا، ومن شأنه أن يساهم في إعادة انخفاض العملة مجددا، حيث سيقلل عرض العملات الأجنبية في السوق المصرفي، وبالتالي ازدياد الاحتياج لها.

وشهد الريال اليمني خلال اليومين الماضيين تحسنا طفيفا أمام الدولار حيث وصل سعر الدولار الواحد 520 ريال فقط.

وأعزى مصرفيون هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب على العملة الأجنبية، متوقعين أن يستمر إلى دون الـ500 للريال الواحد.

وشدد مراقبون على أن هذا التصريح سياسي ممنهج وغير موفق، وهدفه الضغط نحو قبول اليمنيين بعبث مجلس الأمن الرامي لإحلال قوات عسكرية غربي البلاد.

ويتهم سياسيون الأمم المتحدة والغرب بالضلوع في انهيار العملة لأغراض سياسية، كونهم يلعبون على الوضع الإنساني لتمرير مطامعهم في اليمن.