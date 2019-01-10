شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: رد امريكي سريع ومفاجئ على تفجير الحوثيين لقاعدة العند صباح اليوم ..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت صحيفة التايمز الامريكية، هجوم مليشيا الحوثيين بطائرة بدون طيار الخميس على عرض عسكري للجيش اليمني بمثابة ضربة لجهود السلام في اليمن، بعد توقيع وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الرئيسية في الشهر الماضي.

وقالت الحكومة اليمنية، ان الهجوم الحوثي على قاعدة العند اسفر عن مقتل 4 و20 مصابا.

وقالت التايمز الامريكية ان الهجوم جاء بعد يوم واحد من جلسة الامن الدولي الذي شدد على اتفاق السلام ووضع حد للحرب، وبعد تقرير المبعوث الاممي مارتن غريفيث الذي قال "ان اتفاق السويد خفض من الصراع"، وهو ما اعتبرته ضربة لجهود السلام في اليمن.